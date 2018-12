Sérgio Marques sensibiliza para aquecimento global

Sérgio Marques leva amanhã o parlamento à Escola Secundária Francisco Franco através de uma palestra dedicada ao tema ‘Alterações climáticas: reverter o aquecimento global’. A iniciativa realiza-se pelas 10 horas na Sala de Sessões.

Realizada através da iniciativa ‘Assembleia na escola’, trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República integrada no programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de Junho dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

“Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política é um dos objectivos desta iniciativa”, refere a instituição de ensino.

Sérgio Marques é actualmente presidente da Mesa do Conselho Regional do PSD.