Sérgio Marques diz que utentes classificam o Serviço Regional de Saúde como ‘bom’

O deputado Sérgio Marques afirmou que “o nosso Serviço Regional de Saúde é um bom Serviço Regional de Saúde”. Um facto, salientou, que não resulta apenas da constatação do bom funcionamento do Centro de Saúde de Santo António, unidade visitada hoje pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas, sobretudo, pela classificação atribuída pelos utentes, ou seja, por “aqueles a quem o Serviço Regional de Saúde se destina em primeiro lugar”, que avaliaram “positivamente” esse serviço.

Sérgio Marques referia-se a um inquérito realizado pela DECO/Proteste sobre satisfação dos utentes, no qual o Hospital Dr. Nélio Mendonça “saiu muito bem posicionado”. “Teve uma classificação de bom e, por isso, é que eu digo que não somos nós PSD a dizer que o Serviço Regional de Saúde é um bom serviço. São os utentes.”

O deputado sublinhou que isso não quer dizer que não existam problemas, mas há também empenho para responder aos mesmos. “Qualquer sistema de saúde, em qualquer país do mundo, está confrontado com enormes pressões. Estamos a falar do envelhecimento, das tendências demográficas, estamos a falar da revolução tecnológica, que põe problemas de custo brutais, estamos a falar, obviamente, da escassez de recursos financeiros porque a saúde custa cada vez mais caro.”

Sérgio Marques referiu que todos estes problemas têm que ter uma resposta. “E é a isso que estamos a responder, é isso que estamos a dar, é isso queremos dar para que o Serviço Regional de Saúde possa ainda melhorar e que, em vez de um ‘bom’ serviço, possa ser um ‘muito bom’ serviço, à altura das expectativas da nossa população”.

Inquérito DECO/Proteste