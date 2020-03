Seniores das universidades de Câmara de Lobos e Gonçalves Zarco partilham experiências

O intercâmbio entre a Universidade Sénior de Câmara de Lobos (USCL) e a Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) decorreu nas instalações da Casa do Povo de Câmara de Lobos, que acolhe o Projecto da USCL desde 2012.

Neste encontro foi possível oferecer um espaço adaptado para o intercâmbio de conhecimentos e experiências, potenciando o desenvolvimento dos seniores de uma forma activa e saudável. Mais do que partilhar e conviver, promoveu-se incentivos e estímulos a um são espírito de convivência e de solidariedade humana e social.

A animação ficou a cargo da Tuna Sénior, com a orientação do Professor Ângelo Santos, voluntário desde 2015. Nesta tarde animada e repleta de grandes sorrisos, cantou-se ‘Roseira Enxertada’, ‘Vira do Ninho’, ‘Cielito Lindo’, ‘Ao passar a ribeirinha’, ‘Cheira à Madeira’, ‘Estas é que são as saias’ e, claro, o ‘Bailinho da Madeira’.

As coordenadoras dos projectos Universidades Seniores, Laura Sousa e Maria do Céu Barcelos, demonstraram uma enorme alegria e uma grande vontade em proporcionar novas experiências aos seniores.

O convívio terminou com um beberete, organizado pelos alunos da Universidade Sénior de Câmara de Lobos.