O secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada, reagiu esta noite à cerca sanitária imposta à freguesia de Câmara de Lobos por causa de um aumento exponencial de casos positivos de covid-19. O dirigente político regional lembra que este é um problema de todos os madeirenses.

“O problema que hoje atingiu a freguesia de Câmara de lobos atinge-nos a todos”, começou por dizer. “Independentemente de vivermos neste ou naquele concelho, somos todos Madeirenses”.

Atirando várias frases de coragem, salientou que “sempre fomos e sempre seremos um povo que sente a dor do seu vizinho”, acrescentando: “Um povo que vence todas as adversidades em conjunto. Até porque a nossa força resulta sempre da soma das partes.”

Mais, acredita que “preocupamo-nos uns com os outros, lutamos pelo que é melhor para todos e este combate contra a pandemia não é excepção”, escreveu. “Sempre foi assim e é assim que tem de ser, numa terra reconhecida pela sua capacidade de dar aos outros que, agora, é chamada a dar aos seus”.

José Prada não deixou de dar recomendações. “É tempo de cuidar. De apoiar. De cumprir com as orientações que nos chegam das Autoridades de Saúde. É tempo de responder rapidamente, ainda que mantendo a calma e a serenidade que se impõem, naquele que é talvez o combate mais difícil da nossa história”, aponta.

Continuando nesta mensagem positivista, o dirigente social-democrata acredita que “com firmeza e determinação, saibamos respeitar e acatar as decisões hoje tornadas públicas, pelo Presidente do Governo Regional e pelo Presidente da Câmara de Câmara de Lobos, em nome do que é melhor para o concelho. Para a nossa Região.” E concluiu: “Em conjunto, saibamos arranjar forças para ultrapassar mais esta situação difícil, expressando, desde já, a nossa solidariedade e deixando uma palavra de esperança a toda a população directamente afectada. Também aqui estamos juntos. E juntos venceremos.”