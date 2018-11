Seminário ‘Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis’ arranca amanhã

O Governo Regional, através da Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, dinamiza amanhã, através da realização de um seminário, a Campanha “Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis”, dedicada ao tema “Gerir as substâncias perigosas”, organizada pela Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA).

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade, vai estar presente esta quarta-feira, 28 de novembro, pelas 9h15, na abertura do Seminário que decorrerá no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

O principal objetivo desta campanha é sensibilizar para os riscos devidos às substâncias perigosas nos locais de trabalho e promover uma cultura de prevenção de riscos.

A exposição a substâncias perigosas no local de trabalho é um dos grandes problemas em matéria de segurança e saúde no trabalho, pelo que importa implementar medidas que possam eliminar ou reduzir a exposição a estas, de modo a proteger os trabalhadores de vários tipos de acidentes e beneficiar as empresas através do aumento da produtividade e diminuição de baixas por doença.

Nesta campanha, tal como nas anteriores, são convidados a participar organizações de todas as dimensões e setores, pessoas individuais à escala local, nacional e europeia, e está aberta a todos os empregadores dos setores público e privado; aos quadros dirigentes, supervisores e trabalhadores; aos sindicatos e representantes na área da segurança; profissionais de segurança e saúde no trabalho e de recursos humanos; organizações patronais e profissionais; e a todos os que se dedicam à melhoria da segurança e da saúde nos locais de trabalho.