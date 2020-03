Atendendo às medidas de contenção para a prevenção e controlo de infecção por novo Coronavírus (COVID-19), a Universidade da Madeira adiou a realização do Seminário ‘Desporto e Ciência 2020’, agendado para os próximos dias 12 e 13 de Março, no Auditório da Reitoria da UMa, por tempo indeterminado. As inscrições serão retomadas logo que seja definida uma nova data.