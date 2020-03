Seminário debate combate à resistência aos antimicrobianos

No âmbito da implementação do Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos, a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, em parceria com a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direcção de Serviços de Alimentação e Veterinária, a Ordem dos Médicos Veterinários e uma empresa farmacêutica do sector, promove esta sexta-feira, dia 6 de Março, entre as 14h30 e as 17 horas, o seminário ‘Uma Só Saúde - Estratégia Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos’.

Esta acção de formação terá lugar nas instalações da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, e tem por objectivo estudar a resistência aos antimicrobianos, que é considerada uma das ameaças globais mais graves da actualidade para a saúde humana e animal.

Os interessados poderão inscrever-se no portal https://forms.gle/2LzahgJWdcSBAFSa9, através do e-mail [email protected] ou ainda pelo número de telefone 291145455. A acção de formação é que é gratuita.