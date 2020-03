A Semana Nacional da Cáritas decorre de 9 a 15 de Março e permite reunir, em tom de celebração, toda a rede Cáritas em Portugal.

No Funchal, a Cáritas Diocesana do Funchal, vai desenvolver/aderir a várias actividades de forma a assinalar esta data, nomeadamente a 2.ª edição do ‘Cáritas de portas abertas’, que se realiza na sede da Cáritas Diocesana do Funchal, durante os dias 9, 10 e 11 de Março, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Além disso, irá também aderir ao peditório nacional da Cáritas, a decorrer nos dias 12 e 13 de Março, nas ruas do Funchal, e participar na missa de encerramento da Semana Cáritas, no dia 15 de Março, pelas 16 horas, na Igreja do Colégio.