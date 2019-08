Semana da Juventude de Machico realiza-se entre 4 e 8 de Setembro

Pela primeira vez, a Câmara Municipal de Machico irá assinalar, de 4 a 8 de Setembro, a Semana da Juventude, com eventos sociais, culturais e desportivos vocacionados para os jovens do concelho.

No dia 4 de Setembro, decorrerá uma Sessão Informativa sobre os Programas da Juventude, a cargo da Direcção Regional de Desporto e Juventude, na Biblioteca Francisco Álvares de Nóbrega.

Já no dia 5, quinta-feira, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico será palco para a apresentação pública do Cartão Jovem Municipal, iniciativa que dará aos jovens descontos em diversos pontos de comércio do Concelho.

As actividades desportivas terão lugar nos dias 6 e 7, com um Torneio de Voleibol, na Praia de Areia, e uma Prova de Natação entre o Cais da Pedradeira e a Ribeira do Natal, no Caniçal.

O ponto alto das celebrações referentes à Semana da Juventude terá lugar a 7 de Setembro, com o Sunset ‘Machim Summer Off’, na Praia de Areia. A iniciativa contará com a presença da APF, da UCAD e da PSP, que farão campanhas de sensibilização junto dos jovens. A nível musical, o Sunset será animado pelos Djs Oxy, Amériko Nunez, Andy Lux, Raffz e ainda por Tiago Nóia.

As comemorações terminam no dia 8 de Setembro, com a actividade desportiva ‘Fit Games’.