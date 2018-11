Semana Cultural da Ilha promove conferência “A importância dos Centros de Convívio e da Terceira Idade para o Património e Economia Social”

A Casa do Povo da Ilha organiza, no Centro Cívico da Ilha, sede da Casa do Povo, entre os dias 25 de novembro e 02 de dezembro, a XXIV Semana Cultural da Ilha.

Esta edição tem como tema central o “Património, caminho para impulso económico”, tendo como enquadramento, o Ano Europeu do Património Cultural.

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade, esteve hoje presente no evento, no dia dedicado à população sénior, que reuniu os utentes dos Centros de Dia e Centros de Convívio do concelho de Santana, tendo realizado uma intervenção acerca do tema: “A importância dos Centros de Convívio e da Terceira Idade para o Património e Economia Local”.

Rita Andrade, acompanhada pela Presidente da Casa do Povo, Elsa Marques, enalteceu o facto deste tipo de iniciativas “criar um conjunto de oportunidades que fomentam e enaltecem a cultura madeirense, nas diferentes formas de expressão, e dá oportunidade às instituições locais de divulgarem as suas particularidades culturais, bem como, de promover a descentralização e a aprendizagem não formal.”

Ao longo desta semana destacam-se os debates diversificados, bem como as exposições que são da responsabilidade de espaços culturais da região, para além de um espaço de vendas de artesanato moderno e loja de livros, complementado com atividades de cultura artística e musical.