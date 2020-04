Semana arranca com nuvens e aguaceiros fracos na Madeira

Períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos e pouco frequentes até meio da tarde. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Ilha da Madeira nesta segunda-feira, 6 de Abril.

Seguindo a tendência dos últimos dias, a semana arranca de forma cinzenta, apesar de se registar uma pequena subida da temperatura máxima, e assim deve permanecer nos próximos dias.

De resto, o IPMA aponta ainda vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste/sudoeste, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir do final da tarde.

Para a região do Funchal, haverá igualmente aguaceiros fracos e muitas nuvens nas previsões de hoje, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, a costa norte terá ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Já a costa Sul será marcada por ondas de oeste/sudoeste com 2 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar oscilará entre os 18/19ºC