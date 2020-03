Seis pescadores do Caniçal em quarentena a bordo do ‘Mar Profundo’

Como já demos conta, seis pescadores do atuneiro Mar Profundo encontram-se, neste momento, no Porto do Caniçal, em quarentena. À chegada da embarcação, conforme explicou o armador, já os aguardava a Polícia Marítima e o Delegado de Saúde, que realizou testes médicos a todos.

Os seis pescadores vivem no Caniçal e voltaram à Madeira após a manutenção do barco em doca seca, no Porto de Peniche. Apesar de já estarem informados sobre a obrigatoriedade da quarentena, decidiram eles próprios que a mesma fosse cumprida a bordo, por forma a salvaguardar as suas famílias.