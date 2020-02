Secretário regional de Economia visita Associação de Jovens Empresários

Amanhã, dia 13 de Fevereiro, pelas 11h30, o secretário regional de Economia, Rui Barreto, visita a Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), situada no C.C. São Pedro - Lojas 5, à Rua das Pretas, no Funchal, aproveitando para reunir com a Direcção, presidida por Nuno Agostinho.

O encontro tem como objectivo auscultar a AJEM sob os desafios do sector empresarial, nomeadamente aqueles que dizem diretamente respeito aos jovens empresários, dando seguimento à política de proximidade que a Secretaria Regional de Economia tem seguido no seu relacionamento com as associações empresariais e com os restantes agentes económicos.