O secretário regional da Economia participa, amanhã, dia 14 de Fevereiro, pelas 10 horas, na reunião do Conselho de Concertação Territorial.

Rui Barreto estará em representação do Presidente do Governo Regional no encontro presidido pelo primeiro-ministro, António Costa.

O grupo de trabalho do Conselho de Concertação Territorial integra representantes das comissões de coordenação regionais e dos governos regionais da Madeira e dos Açores.

Na agenda do órgão político de consulta e concertação entre o Governo e entidades políticas regionais e locais consta o acordo de parceria que será celebrado entre Portugal e a União Europeia com vista à programação de fundos comunitários para o período de 2020-2027.

A reunião realiza-se na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.