Secretária Rita Andrade participa nos convívios de Natal no Porto Santo

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, inicia amanhã uma visita de dois dias ao Porto Santo, que serve para participar em eventos comemorativos da quadra natalícia naquela ilha e também para prosseguir a ronda que está a efectuar aos serviços sob sua tutela com o objectivo.

Assim, amanhã, a governante tem oportunidade de se reunir com os funcionários do Serviço de Segurança Social Local, num momento de confraternização agendado para as 19h00, no restaurante ‘A Portela’.

Na terça-feira, às 12h00, Rita Andrade estará na Fundação Nossa Senhora da Piedade. Da sua agenda consta uma visita ao centro de dia, centro de convívio e lar de idosos.