A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Serviço de Igualdade de Género, em parceria com a Direcção Regional de Desporto promove na próxima segunda-feira, 9 de Março, no Auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, um Seminário subordinado à temática ‘DESPORTO – Um caminho para a Afirmação e Empoderamento da Mulher!’, com o objectivo de comemorar o Dia Internacional da Mulher.

Este evento contará com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, que irá presidir à Sessão de Abertura, agendada para as 9h30.

Neste Seminário serão abordadas diversas questões, nomeadamente a situação das mulheres no desporto federado português, os obstáculos e os benefícios da participação das mulheres no desporto e o papel da sociedade, das associações desportivas e da comunicação social como promotoras da Afirmação e Empoderamento da Mulher.

Apoiado pela Coca Cola European Partners, Portugal, o seminário reúne um naipe de convidados de excelência do Desporto, Comunicação Social e da Sociedade Regional, abrindo novas vias para o futuro num “Caminho de afirmação e empoderamento!” e, sobretudo, oferecendo igualdade de oportunidades para todos.

Recorde-se que o dia 8 de Março foi instituído em 1975, pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher. A celebração anual desta data é o resultado de uma série de lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se prolongaram até hoje nas mais diversas áreas e tem, fundamentalmente, como objectivo lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres.