Secretaria recusa participar em debate sobre a Educação

‘Vai ficar tudo bem?’. A interrogação sucede à convicção colectiva e torna-se ponto de partida para os debates temáticos que hoje damos início no nosso Facebook e que vão decorrer todos os dias úteis das 10 às 12h.

Começamos as conversas escritas pela educação, depois das notas do segundo trimestre já terem sido dadas e de, num contexto de incerteza, terem também sido anunciadas várias medidas para importante sector da sociedade. Medidas que incluem o ensino à distância e a possibilidade de ‘passagem administrativa de ano’.

O debate faz-se com quatro convidados. Casos de Francisco Oliveira, coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM); de Rui Caetano, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira; de Joaquim Sousa, ex-presidente do Conselho Executivo da Escola do Curral e de Miguel Palma Costa, professor de Filosofia na Escola Francisco Franco.

A secretaria regional da Educação foi igualmente convidada a participar mas, após ter exigido conhecer a composição do painel que vai discutir as medidas a aplicar num futuro próximo, optou por recusar contribuir para este momento de partilha, o que se respeita, mas lamenta.

A conversa faz-se com moderação, podendo os pais e encarregados de educação, professores e toda a comunidade educativa entrar no debate, colocar questões e manifestar posições no post abaixo indicado.

Também podem colocar questões através do e-mail [email protected] e directamente na nossa caixa de mensagens do Facebook.