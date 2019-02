Secretaria da Saúde diz que notícia sobre cuidados primários é “para alarmar a população”

A reacção da Secretaria da Saúde à notícia do DIÁRIO, da edição impressa de hoje, com o título ‘Contrato com o SESARAM prevê menos 283 mil consultas’ faz um juízo de valor sobre as razões que determinaram a elaboração do texto: “A notícia publicada não é mais do que um EXERCÍCIO DE MATEMÁTICA”, com o objectivo de alarmar a população e destabilizar o sector da Saúde na RAM.” Já Pedro Ramos, de viva-voz, à margem da cerimónia, que assinalou a acretitação ACSA da Pediatria e da Cirurgia pediátrica, depois de deixar o seu ponto de vista, referiu-se a uma “colagem” do DIÁRIO, a algo ou a alguém, que não especificou, mesmo depois de instado a fazê-lo.

No texto, hoje publicado, é referido que o contrato estabelecido entre o IASAÚDE e o SESARAM prevê a realização de menos 283 mil consultas nos centros de saúde do que constava no contrato homólogo de 2018, o que é um facto.

Outro facto, também evidente na comparação e referido no texto publicado, é que a previsão aponta para uma redução de 12,1 milhões de euros a transferir para o SESARAM. As maiores fatias dessa redução estão previstas para as compensações pelas consultas nos centros de saúde e nos actos clínicos e MCDT, hospitalares e centros de saúde, 5 e 4,5 milhões de euros respectivamente.

Na explicação, que transcrevemos, em baixo, e na dada de viva-voz pelo secretário da Saúde, não é explicada a razão objectiva das diferença das previsões.

Este é, na íntegra, o conteúdo da nota da Secretaria da Saúde:

“A Secretaria Regional da Saúde em relação à notícia hoje publicada no DN, “Contrato com o SESARAM prevê menos 283 mil consultas”, considera importante esclarecer o seguinte:

- Os dados publicados foram retirados do contrato celebrado com o GRM, com base em estimativas de produção meramente representativas.

- Um contrato programa – não é mais do que acordo estabelecido entre ambas o SESARAM e o GR tendo por base números mínimos de produção;

- O Contrato-programa publicado a 18 de janeiro de 2019, não é mais do que um instrumento de gestão sujeito a várias alterações ao longo do ano.

- Só a título de exemplo, o contrato programa de 2018 foi alterado pelo menos duas vez ao longo do ano.

- Alterações orçamentais, no ano passado, foram mais de 60.

- E no final do ano ainda foi feito um orçamento rectificativo... tudo isto para dizer que a gestão orçamental é um processo dinâmico que acontece ao longo do ano para responder às necessidades identificadas.

- O contrato programa para 2019 foi publicado no JORAM a 15 de Janeiro... mas desde essa data o SESARAM já fez 7 alterações orçamentais.

- E mais... para além do CP o SESARAM tem outras fontes de receita suportar a sua actividade.

-Importa referir que o GRM reforçará o orçamento sempre que necessário como tem vindo a fazer nos últimos anos.

- A notícia publicada não é mais do que um EXERCÍCIO DE MATEMÁTICA”, com o objectivo de alarmar a população e destabilizar o sector da Saúde na RAM.

- Contudo, a nossa resposta é com TRABALHO e DETERMINAÇÃO. É impensável afirmar que o GR não vai investir nos Cuidados Primários. Em Abril de 2019 está já programada a entrada de 12 médicos de família. Logo o aumento da produtividade será uma evidência no final deste ano.

Números de Consultas realizadas nos CS da RAM

2015 - 450.108

2016 - 457.135

2017 - 466.260

2018 - 472.781

Estes números apontam para um claro crescimento no número de consultas realizadas nos CS;

Nos últimos 4 anos, o número de consultas tem crescido de ano para ano.

Estes números representam por si só o forte investimento feito pelo GR na área dos Cuidados de Saúde Primários.”

O aumento de produção referido é um facto referido nos dados que o SESARAM tem vindo a divulgar, tanto com as administrações nomeadas pelo actual Governo, como pelas anteriores.

Não foi referido na resposta, mas cá ficam os números de consultas realizadas entre 2012 e 2014 pelos centros de saúde:

- 2012 - 425.224

- 2013 - 422.892

- 2014 - 432.096