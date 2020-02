Secretaria da Educação organiza formação em Primeiros Socorros e Manuseamento de Meios de Salvamento Aquático

No âmbito do programa de formação contínua dos funcionários afectos às infraestruturas desportivas sob tutela da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), teve início esta segunda-feira, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, uma acção de formação em Primeiros Socorros e Manuseamento de Meios de Salvamento Aquático, informa a SRE através de comunicado.

Esta iniciativa da SRE, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto, e em parceria com a Autoridade Marítima Nacional/Capitania do Porto do Funchal, com uma carga horária de 12 horas, é dirigida especialmente aos funcionários que desempenham funções nos deques das piscinas, nomeadamente da Calheta, Santa Cruz, Machico, Porto Moniz, São Vicente, Camacha e do Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

Participam nesta acção, que termina esta terça-feira, 11 formandos.