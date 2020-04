Secretaria da Educação cria programa Colombo destinado aos jovens do Porto Santo

Destinado exclusivamente para os jovens do Porto Santo, foi criado o programa Colombo pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, cujas inscrições decorrem entre 1 e 30 de Abril.

Podem participar jovens com idades entre os 16 e os 30 anos, que não exerçam qualquer actividade remunerada. Por cada mês de participação, Julho ou Agosto, têm direito a receber 300,00 euros, sem qualquer encargo para a entidade.

O Colombo oferece um leque alargado de actividades em diferentes áreas, nomeadamente: Administrativas; Atendimento ao público; Apoio a crianças e jovens; Apoio a idosos e a pessoas com necessidades especiais; Apoio a campanhas de sensibilização da população; Apoio à manutenção de espaços interiores e exteriores; Manutenção e vigilância de praias, complexos balneares ou complexos desportivos; Preservação e divulgação do património histórico-cultural; Protecção do ambientee outras de relevante interesse para os jovens.

Os candidatos ao programa têm total liberdade de escolher a entidade de acolhimento, a qual pode ser privada, pública ou privada sem fins lucrativos. Para isso, devem estabelecer contacto com a mesma e pedir que preencham um termo de aceitação, disponível no site da DRJ.

Atendendo à conjuntura actual e às medidas de contenção que são recomendáveis adoptar no sentido de conter a propagação da covid-19, a Direcção Regional de Juventude aconselha que todos os jovens permaneçam em casa, podendo articular com as entidades telefonicamente ou por email. Todo o processo de candidatura é efectuado online.

Informações ou questões adicionais podem ser esclarecidas através do site www.madeira.gov.pt/drj e do email [email protected]