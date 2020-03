Secretaria da Agricultura com novas regras no atendimento ao público

As medidas de contingência na propagação do novo coronavírus também foram implementadas pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA). Desta feita, os atendimentos presenciais apenas serão admitidos em casos urgentes e inadiáveis, devendo os cidadãos privilegiar os contactos de natureza não presencial para a resolução dos seus assuntos com os vários serviços da SRA.

Esta informação poderá sofrer ajustes, na sequência da declaração de estado de emergência para Portugal, aprovada no dia 18 deste mês pela Assembleia da República.

Para informações e/ou esclarecimentos deverá ser utilizado o número 291 145 400 ou os endereços de correio electrónico [email protected] ou [email protected]