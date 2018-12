Secção de Polícia Técnica Forense da PSP Madeira recebe distinção nacional

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informou esta sexta-feira que a Secção de Polícia Técnica Forense foi distinguida pelo 2.º ano consecutivo com a atribuição do 1.º lugar de desempenho a nível nacional no X Fórum de Polícia Técnica e Ciência Forense da PSP.

O prémio foi atribuído com base em três critérios, nomeadamente a produtividade, onde é considerado o trabalho desenvolvido com o efectivo de cada unidade / secção de polícia técnica forense; a eficácia, onde é tido em conta o número total de inspecções judiciárias realizadas aos locais dos crimes, o número total de inspecções judiciárias em que foram recolhidos vestígios com valor identificativo, bem como número total de indivíduos identificados através destes mesmos vestígios; e o desempenho total, onde é estabelecida a média entre a produtividade e a eficácia do trabalho desenvolvido, estabelecendo-se o ranking final em termos nacionais.

“A atribuição deste prémio assume especial destaque no que respeita à recolha de prova material e identificação inequívoca da autoria dos crimes em investigação na PSP, permitindo às autoridades judiciárias a fundamentação da decisão que conduz a uma acusação e posterior julgamento do acusado”, refere o Comando Regional em comunicado

“Acresce-se que nos últimos 10 anos, a Secção de Polícia Técnica Forense do CR PSP Madeira obteve o 1.º lugar em 5 anos, facto que espelha a qualidade do trabalho desenvolvido pela PSP da Madeira neste âmbito”, conclui.