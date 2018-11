“Se não querem que o PS peça mais demissões, eles próprios que se demitam”, diz Emanuel Câmara

Na reunião da Convenção Autárquica do Partido Socialista-Madeira, que decorre ao longo do dia de hoje e amanhã, 18 de Novembro, o presidente do PS-M abriu os trabalhos com um recado ao governo. “Sei que se está a falar muito enquanto o PS pediu a demissão de uma responsável governamental nesta Região Autónoma da Madeira (RAM). Eu, como presidente do PS, digo que se não querem que o PS peça mais demissões, eles próprios que se demitam, porque sabem muito bem estarem a cumprir ilegalidades na RAM”, referiu Emanuel Câmara.

Em relação à Convenção, que neste primeiro dia tem uma componente formativa sobre as mais variadas áreas autárquicas, Emanuel Câmara referiu que os autarcas sairão mais completos e melhor preparados para o seu trabalho diário e destacou o facto desta formação ser orientada por pessoas com um vasto ‘know-how’ em termos autárquicos (formadores do Gabinete de Estudos do PS).

O líder dos socialistas madeirenses salientou, por outro lado, que os autarcas do PS “têm a grande responsabilidade de concretizar aquilo que é um sonho que nós temos há muitos anos, que é a alternância do poder na RAM”.

Segundo Emanuel Câmara, esta preparação vai fazer a diferença para o desafio que o partido tem pela frente. Lembrando a alternância do poder autárquico ocorrida em 2013 na Região, o líder socialista salientou que com “apoio, trabalho, dedicação, persistência e, sobretudo, com a vossa humildade, nós vamos com certeza contribuir de uma forma decisiva para, em 2019, concretizar a alternância do poder na RAM, com um Governo Regional do PS comandando por Paulo Cafôfo”, referiu Emanuel Câmara.