“Se for possível, vamos isentar o consumo de água e electricidade mais para a frente”

O Governo Regional não garante que vá estender a isenção de pagamento de água e electricidade para além do final deste mês. Pedro Caldo diz que isso vai depender da análise a cada momento, mas lembra que é necessário garantir a sustentabilidade do sector público. No entanto: “Se for possível, vamos isentar o consumo de água e de electricidade mais para a frente”.

O governante deixou um apelo ao consumo racional, por parte dos madeirenses, para que, assim, seja possível ajudar mais e durante mais tempo.

Sobre o lay off, Calado reafirmou uma adaptação à região, mas tendo em conta a necessidade de “racionalidade, esforço, ponderação e sacrifício de todos”.