Savoy Signature lança campanha de vouchers

“Viva uma nova história brevemente”. É este o desafio lançado pela Savoy Signature que mantém viva a esperança de “virar a página para dias melhores” e convida a “sonhar com novas experiências a usufruir num futuro próximo, mas com consciência das condições de segurança necessárias”.

Numa altura marcada pela pandemia Covid-19 que obrigou a uma paragem nas rotinas diárias, o grupo hoteleiro lança uma campanha de ‘vouchers’ com validade de um ano, para que as pessoas possam desfrutar de variados momentos em todas as suas unidades hoteleiras, não só no que diz respeito ao alojamento, mas também em termos de restaurantes e bares, tratamentos de spa e eventos a realizar nestes espaços, com excepção do fim-do-ano.

“Estes vouchers fazem parte de toda uma campanha de recuperação do nosso grupo sob o mote ‘Stories to be lived soon’ (histórias para serem vividas em breve) que avançará faseadamente, conforme o evoluir da situação que vivemos”, refere o grupo empresarial através de comunicado, salientando que adquirir um destes vouchers é “realizar um desejo”, seja para uso próprio, para oferta a amigos ou familiares, inspirando a “viver uma nova fase ou escrever um novo capítulo da melhor forma possível e com a maior flexibilidade”, refere Sílvia Dias, directora de Marketing do grupo Savoy Signature.

Desde o ‘Page voucher’, mais acessível, até ao ‘Encyclopedia voucher’, para experiências mais completas, passando pelo ‘Chapter’ e o ‘Book voucher’, não faltam opções e vantagens para que cada um possa explorar este mundo de ‘histórias’.

É possível consultar a informação em detalhe, assim como a forma de aquisição no website da Savoy Signature