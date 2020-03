Saúde investe em protecção individual

O SESARAM investiu, só na última semana, cerca de meio milhão de euros em fatos e máscaras, equipamento de protecção individual que é fundamental para os profissionais do serviço em fase de pandemia da Covid-19. Esta é a notícia que faz manchete na edição deste sábado do DIÁRIO, recordando que a compra surge numa altura em que os profissionais do sector têm-se queixado da falta de material. Hopje também fique a saber que o apoio também está a ser prestado pelas entidades privadas de saúde, já que o Hospital Particular da Madeira e o Governo Regional estão a definir um modelo de colaboração na luta contra a Covid-19.

No dia em que recordamos os números dos infectados divulgado no final da tarde de ontem pelo IASAÚDE 24 doentes) e o anúncio de que Cristiano Ronaldo oferece 5 ventiladores ao SESARAM, o DIÁRIO mostra que Canárias está quatro vezes pior do que a Região. Isto embora, e como disse o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, seja “expectável” que o número de infectados suba. O especialista diz ainda que as medidas impostas na Região farão com que o aumento de casos não seja tão acelerado. Mas, insiste, que tudo vai depender do comportamento das pessoas. Recordamos ainda que os restaurantes estão proibidos de vender café e a PSP tem ordem para actuar.

Há boas notícias para ler na edição deste sábado! Os supermercados vão ajudar produtores locais, substituindo algumas importações por produtos da Região e quatro estudantes do Reino Unido chegam hoje a casa. A estes alunos, vão juntar-se mais dois provenientes de Itália na próxima semana. São “casos pontuais”, assegura o director das Comunidades, Rui Abreu.

