Saúde esclarece Sofia Canha

Continua a render a polémica em torno do Centro de Saúde do Jardim do Mar. A secretaria regional da Saúde esclareceu há momentos que a vereadora socialista, Sofia Canha, “não tem razão” em sentir-se “indignada” pelo facto da “mãe e das tias” serem as “únicas familiares” directas que “não tiveram a honra de descerrar a placa” na qual consta o nome do dr Germano Gonçalves como forma de homenagear a ilustre figura. O gabinete de comunicação garante que o critério foi convidar o “primo mais velho em vida”, assinalando a requalificação da unidade.

Fonte do gabinete de Pedro Ramos sublinha que na ocasião foram convidadas a mãe e as tias para uma “fotografia de família”, mas estas terão recusado por não estarem devidamente “bem vestidas”.

Tudo isto acontece por que a autarca revelou esta tarde estar “indignada”. Sofia Canha esteve no local onde decorreu uma “inauguração” das obras do Centro de Saúde do Jardim do Mar.

“A minha mãe e tias, que estavam presentes, são as únicas familiares directas, mas não tiveram a honra de descerrar a placa ou de ser convidadas directamente. Será porque são da minha família? Aliás, eu sou vereadora da Câmara Municipal da Calheta e nem fui informada. Só por acaso soube”, acrescentou ao desagrado notando que todos os vereadores, adjuntos e presidentes de junta do PSD estavam presentes. Não foi uma inauguração do Governo.