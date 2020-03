Saúde da Madeira obrigada a criar ‘link’ no site da TAP

O dia foi fértil em confusões à conta da decisão do Governo Regional que ontem à noite anunciou que as viagens nas ligações da TAP entre a Madeira e Lisboa, feitas três dias por semana a partir de quinta-feira, apenas fossem permitidas em casos excepcionais, por motivos de saúde.

Sabe o DIÁRIO que a TAP exigiu documentação nesse sentido, cabendo à Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil tratar do procedimento funcional que tarda, de modo a que o passageiro tivesse uma autorização das autoridades de saúde da Madeira para poder sair e entrar na região e, assim, fazer a respectiva reserva na TAP.

A TAP sugeriu que o procedimento fosse idêntico ao que vigora para os Açores, cabendo ao passageiro preencher um questionário a validar pelas autoridades de saúde. E ficou assente que o pedido de autorização podia ser feito a partir de um ‘link’ que, segundo o executivo regional, vai estar na página da transportadora aérea nacional.

Depois de preenchido pelo passageiro, o documento terá de ser validado pelo delegado de saúde da região, permitindo as deslocações mediante o comprovativo de que o motivo da viagem está relacionado com a sua situação de saúde.

Voos abertos a qualquer passageiro que “precise de viajar”?

Só como o procedimento tardou houve protestos de passageiros, foi impossível marcar voos hoje, como até houve declarações contraditórias: “A pedido do Governo Regional da Madeira, a TAP vai fazer três voos por semana entre o continente e a Madeira”, disse à Lusa o responsável pela comunicação da companhia, André Soares, salientando que estes voos “asseguram a continuidade territorial, estão abertos a quem queira e precise de viajar”. “É um voo que está aberto aos interessados em realizar as suas viagens e para suprir todas as necessidades de ligações entre a Madeira e o continente, para garantir a continuidade territorial”, reiterou.

A partir de quinta-feira, a TAP -- que estava a fazer quatro ligações diárias (duas partidas e duas chegadas) entre a Madeira e o continente -- passa a fazer seis ligações por semana (três partidas e três chegadas), no contexto da pandemia de covid-19.

Segundo informação da empresa dada hoje à Lusa, os horários das viagens ainda não estão definidos, mas os voos vão realizar-se às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos sábados.

Fonte da transportadora sublinhou que, enquanto a companhia é responsável pelo transporte de passageiros, as questões de saúde pública são “da competência do Governo Regional e da Direção-Geral da Saúde”.

A empresa tinha já indicado que o Governo Regional decidiu exigir um atestado de saúde, remetendo mais informações para o executivo.

A TAP será, neste período de pandemia, a única companhia a fazer ligações regulares para o exterior da região.

No âmbito do estado de emergência declarado no país e das medidas de prevenção e combate da epidemia provocada pela infeção covid-19, o Governo Regional impôs medidas restritivas no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, como a quarentena para todos os passageiros ali desembarcados por um período de 14 dias, de forma a dissuadir viagens para a região.

Segundo o executivo regional, as ligações aéreas entre a Madeira e o continente estão focadas sobretudo nas necessidades de assistência à saúde e no transporte de carga.