Sara Madruga da Costa reuniu-se com Sindicato dos Guardas Prisionais

A deputada à Assembleia da República Sara Madruga da Costa reuniu-se, esta manhã, no Funchal com os delegados regionais do SNCGP-Sindicato Nacional do Corpo de Guardas Prisionais José Santos, Marco Alves e Telmo Pinto.

Na reunião foram abordadas as reivindicações dos cerca de 150 guardas prisionais na Madeira que estão dependentes da alteração do estatuto profissional da responsabilidade do Governo da República.

Os guardas prisionais reivindicam a atribuição de um subsídio de insularidade a todos os profissionais a prestar trabalho na Região, uma real e efectiva equiparacao em termos de progressão na carreira e de vencimentos com os agentes da PSP, bem como a criação de novas categorias profissionais de ‘guarda coordenador’ e ‘chefe coordenador’.

A deputada Sara Madruga da Costa ouviu e tomou boa nota de todas as preocupações dos guardas prisionais da Madeira e acompanhará e fiscalizará a actuação do Governo da República nesta matéria.