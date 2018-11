Sara Madruga da Costa diz que “temos de continuar a lutar pelo aprofundamento da nossa autonomia regional”

A deputada do PSD/M na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, deu uma aula aberta sobre autonomia regional e estatuto político administrativo no ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas no Funchal.

Numa iniciativa inédita do ISAL, aberta aos alunos, mas também a toda a população, Sara Madruga da Costa aproveitou a oportunidade para relembrar os seiscentos anos de luta dos madeirenses na procura de melhores condições de vida e lançou um repto: “Temos de continuar a lutar pelo aprofundamento da nossa autonomia regional”.

Para a deputada, “o processo autonómico não está terminado, quarenta e dois anos depois é preciso pensar no futuro da nossa autonomia, é preciso um novo olhar sobre os seus poderes e fazer uma reavaliação global do sistema político-constitucional português em relação às regiões autónomas”.

“Impõe-se”, de acordo com a Sara Madruga da Costa, “uma revisão do Estatuto Político Administrativo da Região e da Lei de Finanças Regionais”.