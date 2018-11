Sara Madalena questiona Presidente da Câmara Municipal acerca da extracção de inertes da ribeira e praia da Ponta do Sol

Foi na reunião de Câmara de ontem, dia 15 de novembro, que Sara Madalena aproveitou o período antes da ordem do dia para questionar a Sra Presidente acerca da extração de inertes na ribeira e praia da Ponta do Sol.

Não obstante ser uma empreitada da responsabilidade do Governo Regional, o certo é que existiram acordos entre a dita empresa e a Edilidade no sentido da retirada da pedra “viva” consequência da derrocada que ocorreu a oeste da praia da Vila da Ponta do Sol. Acontece que não só a Vereadora pelo CDS na Ponta do Sol, como vários Munícipes, verificaram que não só as ditas “pedras vivas” estavam a ser retiradas como o próprio calhau que compõe a praia.

Em resposta foi esclarecido que existiu, de facto, um “entusiasmo” por parte da empresa na retirada de inertes até para fazer face aos custos da mesma. Segundo foi transmitido à Vereadora, o pagamento da alegada limpeza é o produto dali retirado.

Ora o CDS Ponta do Sol, na pessoa da sua Vereadora, Sara Madalena, apela para que o valor da fatura não seja paga pela população aquando de alguma intempérie e que o “entusiasmo” que foi referido pela Sra Presidente não se agrave, avisando que estará atenta ao decurso das manobras que ainda prosseguem.

Na mesma reunião de câmara foi ainda, garantido que os muros que ladeiam a estrada entre as escadas do estacionamento atrás da Câmara e a Avenida 1º de Maio (Avenida do Mar) serão, conforme proposta do CDS alvo de intervenção para colocação de varandins de segurança, dado a altura insuficiente dos mesmos e ainda, aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Reverendo Padre João Rodrigues Macedo, falecido em finais de outubro passado.