Sara Cerdas promove discussão sobre digitalização nos sistemas de saúde

A eurodeputada Sara Cerdas promoveu hoje no Parlamento Europeu um debate sobre a digitalização na área da saúde.

Sara Cerdas considera ser crucial ter uma estratégia coordenada para melhorar a digitalização neste sector. “Uma das principais barreiras é a interoperabilidade dos sistemas informáticos, que incapacitam a troca de dados de saúde entre os sistemas e dificultam o acesso à informação por parte dos profissionais de saúde e do cidadão”, disse.

A eurodeputada socialista madeirense realça que as questões de segurança dos dados e confidencialidade dos registos têm de ser garantidas, permitindo assim um aumento da confiança dos cidadãos e dos profissionais de saúde na transformação digital dos serviços.

Sara Cerdas defende que “é imprescindível ter dados de saúde de qualidade, para que estes se traduzam em mais e melhor investigação e, consequentemente, na criação de políticas de saúde baseadas em evidência, com a salvaguarda da confidencialidade dos dados e a garantia da anonimidade dos doentes”.

Durante o debate, um dos pontos discutidos foi a criação de standards para a partilha de dados de saúde entre os diferentes Estados-Membros, bem como fora da União Europeia, possibilitando a mobilidade de doentes e toda a sua informação.

O debate contou com a participação de Andrus Ansip, ex Vice-Presidente da Comissão Juncker e ex-Primeiro-Ministro da Estónia, Iona-Maria Gligor, Chefe de Unidade da Direção Geral Europeia de Saúde e Niklas Kramer, Conselheiro do Ministério da Saúde da Alemanha.