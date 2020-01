Sara Cerdas debate políticas de saúde com Comissária Europeia Stella Kyriakides

Sara Cerdas esteve reunida esta tarde, 14 de Janeiro, com a nova Comissária da Saúde no Parlamento Europeu, Stella Kyriakides, em Estrasburgo, numa reunião de trabalho e de partilha de pontos de vista sobre as próximas estratégias para assegurar as melhores políticas em saúde.

A eurodeputada socialista madeirense colocou em cima da mesa diversos temas que considera “fundamentais” para fortalecer a abordagem da União Europeia na saúde, com benefícios directos para todos os cidadãos em todos os Estados-Membros, desde a investigação à melhoria no acesso em saúde, como a aposta na promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento.

Sara Cerdas sublinhou ainda a importância do investimento e partilha de boas práticas para a investigação, no sentido de “encontrar tratamentos alternativos no combate à resistência aos antimicrobianos”. Frisou ser preciso “apostar e investir na investigação e descoberta de novos fármacos, pois estamos a deixar de ter resposta às infecções resistentes a todas as classes de antibióticos”, uma vez que se prevê o aumento desta condição nos próximos anos, surtindo efeitos graves na saúde a todos os níveis, com danos económicos globais incalculáveis. “Precisamos de agir imediatamente, apostar em parcerias bilaterais e promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação”, sustentou a eurodeputada.

Outro tópico destacado por Sara Cerdas tem a ver com a melhoria e uniformização da rotulagem dos alimentos em todos os Estados-Membros, que actualmente apresenta disparidades, por considerar que “um maior conhecimento sobre os alimentos permite uma escolha mais informada e consciente, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis, com consequências diretas para a melhoria da saúde e prevenção de doenças futuras”.

Sara Cerdas, que recentemente foi nomeada relatora para o Relatório do Parlamento Europeu sobre o Cancro, reforçou a importância do Plano Europeu de Combate ao Cancro, que será apresentado no próximo mês, e propôs à Comissária a análise de medidas que incorporem as necessidades específicas das Regiões Ultraperiféricas, que devido à sua localização geográfica poderão apresentar carências no acesso e equidade aos tratamentos oncológicos e inovação tecnológica.

Por fim, quanto ao acesso aos medicamentos e as questões relacionadas com os “medicamentos órfãos”, ou seja, medicamentos específicos para doenças pouco frequentes, a madeirense defendeu que os Estados-Membros devem trabalhar em conjunto para regular o mercado e alcançar preços mais acessíveis, visando um acesso equitativo aos medicamentos.

“A partilha de avaliações e informações dos medicamentos entre Estados-Membros contribuirá para uma melhor capacidade de negociação do preço dos fármacos. Também temos verificado falhas no fornecimento de medicamentos comuns, devido ao desinvestimento da indústria farmacêutica e descontinuidade de certos fármacos”, salientou, questionando ainda que estratégias pode a União Europeia promover para garantir a continuidade no fornecimento de medicamentos, especialmente em doenças crónicas, cada vez mais prevalentes com o envelhecimento da população.

Segundo Sara Cerdas, esta reunião para além de produtiva, revela a vontade da Comissária em envolver os diversos intervenientes e decisores políticos, no sentido de responder aos problemas na área da saúde. A Comissária europeia Stella Kyriakides, que assumiu funções a 1 de dezembro juntamente com o restante colégio de comissários designados para a nova Comissão Europeia e escolhidos pela presidente eleita, Ursula von der Leyen, mostrou-se compreensiva aos temas abordados pela eurodeputada e empenhada em trabalhar para encontrar soluções para os mesmos.