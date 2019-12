Sara Cerdas aborda questões do turismo, mobilidade e agricultura no Porto Santo

A eurodeputada socialista Sara Cerdas promoveu, hoje, a segunda edição do Roteiro Geração Madeira, no Porto Santo, tendo como temas “Turismo, Mobilidade e Agricultura”. Esta iniciativa contou com a participação dos deputados regionais Miguel Brito, Sílvia Silva e Sérgio Gonçalves.

“É evidente que economia da Madeira e Porto Santo encontra-se dependente do sector dos serviços e do turismo. Por outro lado, e ao contrário da Madeira, o Porto Santo verifica uma maior sazonalidade, que sem dúvida constatamos nesta visita em pleno mês de dezembro. Verificamos que, apesar da temperatura amena, das excelentes condições hoteleiras e de algum comércio aberto, o Porto Santo está praticamente deserto”, alerta a eurodeputada.

Sara Cerdas explica esta situação com o reduzido número de voos directos e opções nos horários dos transportes marítimos, especialmente no inverno. “Assistimos a uma dupla insularidade que condiciona toda a sua mobilidade, seja para os residentes, para os turistas e para as empresas, criando alguns obstáculos ao seu desenvolvimento”, afirma a eurodeputada.

Sara Cerdas garante que o Porto Santo tem reunidas todas as condições para ser um destino de excelência ao nível do turismo sustentável. “É importante criar notoriedade à marca Porto Santo, vendê-la como um destino para todo o ano, não como um destino de férias no verão. O Governo Regional deve vender a marca Porto Santo nos diferentes Estados-Membros para o período de inverno de maneira a combater a sazonalidade e desta maneira dinamizar a economia local”, afirma.

Aa eurodeputada, acompanhada pelos deputados regionais Miguel Brito, Sílvia Silva e Sérgio Gonçalves, visitou diferentes projectos financiados pela União Europeia relacionados com o turismo, sustentabilidade ambiental, agricultura, produção e consumo de produtos locais.