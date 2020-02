A Câmara Municipal de São Vicente aprovou, por unanimidade, na reunião ordinária desta quinta-feira, 13 de Fevereiro, o apoio sob comparticipação financeira às paróquias do concelho no montante de 26.800 euros.

Serão assim atribuídos: até 2.500 euros à Paróquia da Fajã do Penedo, até 1.000 euros à Paróquia da Boaventura; até 12.000 euros à Paróquia da Ponta Delgada; até 5.000 euros à Paróquia do Rosário; até 4.000 euros à Paróquia dos Lameiros; até 1.000 euros à Paróquia das Feiteiras e até 1.300 euros à Paróquia de São Vicente,

“Desta forma, o município de São Vicente reconhece as paróquias pelo seu trabalho fulcral na promoção e organização de várias festividades, as quais, reflexamente, contribuem para a divulgação da cultura e património vicentino, além de dinamizarem, colateralmente, o turismo e a economia local”, evidencia uma nota da autarquia.

Nesta reunião, também foi aprovado o projecto de alteração do Regulamento do Programa de Atribuição de Subsídio Municipal ao Arrendamento, bem como o projecto de Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, a fim de que os mesmos sejam publicitados nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro.

Foi ainda aprovado a nomeação de Revisor Oficial de Contas para o Município de São Vicente e da empresa municipal, NATURNORTE, E.E.M., S.A., para posterior deliberação pela Assembleia Municipal.