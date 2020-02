São José de Cluny recebe aula aberta sobre ciências forenses com o enfermeiro Albino Gomes

Amanhã, dia 29 de Fevereiro, entre as 09 e as 13 horas, Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny recebe o enfermeiro Albino Gomes com uma aula aberta sobre a temática ‘Aspectos Forenses em Emergência Extra-Hospitalar’.

Este evento é de entrada livre e realizar-se-á no Auditório Florence Nightingale, nas instalações da ESESJCluny.

Albino Gomes é um perito em ciências forenses (doutorando em Ciências Forenses, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, Pós-Graduação em Ciências Criminais, pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Sul, Pós-Graduação em Medicina de Catástrofe, pela Société Française de Médecine de Catastrophe, Master in Forensic Nursing, pelo American Institute of Forensic Education e Forensic Nurse Examiner) e consultor de enfermagem forense na área dos crimes sexuais, violência doméstica e preservação de vestígios na urgência e pré-hospitalar, no IAFN. Conta ainda com a publicação dos livros ‘Enfermagem Forense’ (vol. I e vol II).