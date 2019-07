Santana Cidade Solidária desempenha “papel muitas vezes invisível mas fundamental”

“Um papel muitas vezes invisível, mas fundamental, que complementa o trabalho em rede feito entre esta instituição, o Governo Regional e demais parceiros em prol da população”. Foi desta forma que a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, descreveu, hoje, o trabalho da Associação Santana Cidade Solidária, que comemorou o seu 17.º aniversário com um convívio ao ar livre no Parque Natural das Queimadas.

Realizado no coração da floresta Laurissilva, o convívio reuniu centenas de utentes dos centros de convívio do concelho de Santana, do lar e centro de dia, bem como alunos das Escolas B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e Escola dos 2º e 3º ciclos de São Jorge. Estiveram ainda presentes funcionários, dirigentes e voluntários da Instituição, bem como as entidades parceiras que ao longo dos anos têm colaborado de perto nas suas actividades.

Numa nota de imprensa divulgada pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais refere-se que, nas declarações aos participantes no convívio, Rita Andrade teceu elogios à associação “pelo trabalho e empenho em querer fazer mais e melhor pela população de Santana”. A representante do executivo manifestou o seu apreço aos voluntários desta instituição particular de solidariedade social, congratulando-os pelo trabalho louvável que desenvolvem diariamente.

A Associação Santana Cidade Solidária conta com 17 valências na missão de proporcionar aos idosos e habitantes do concelho as melhores condições de vida, incluindo-se, além do lar e centro de dia, o serviço de apoio domiciliário, a Loja Social, o Programa de Emergência Alimentar, o Polo de Emprego e Projecto Ambiental. Ao longo destes 17 anos de existência, foram mais de 400 as actividades promovidas.

A Associação aproveitou este evento para homenagear os seus voluntários, que se têm empenhado em acções de recolha de alimentos, roupas e papel, e dado o seu contributo em inúmeras iniciativas, incluindo as festas no concelho e os convívios organizados pela instituição para a população.