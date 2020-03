Santa Cruz suspende rendas socias e estacionamento pago

No âmbito do Plano de Contingência para a COVD-19, em vigor na Câmara Municipal de Santa Cruz, a autarquia revela, através de um comunicado, que foi decidido suspender as rendas nos complexos habitacionais municipais, concretamente no Vale Paraíso, na Camacha, e no Salão, em Santa Cruz.

“Esta medida, que estará em vigor até 30 de Abril, tem um forte cariz social de apoio às famílias neste momento excepcional que estamos a viver, onde é imperioso conter eventuais focos de transmissão do vírus, mas também acautelar medidas de protecção a eventuais danos colaterais na economia com reflexo na vida dos cidadão”, explica, acrescentando que esta medida “será reavaliada no final de Abril”.

De igual modo, adianta que também decidiu a Câmara Municipal suspender o estacionamento pago em todo o concelho.

“Esta medida além de ir ao encontro do momento de excepção que estamos a viver, evita o contacto com superfícies eventualmente contaminadas, dado que os parquímetros são usados por um grande número de pessoas”, sustenta.

A autarquia refere que esta medida estará em vigor até ao próximo dia 31 do corrente mês.