Santa Cruz recebe primeira reunião do Conselho Municipal para a Igualdade

Esta quinta-feira, dia 29 de Novembro, pelas 15 horas, terá lugar a primeira reunião do Conselho Municipal para a Igualdade no salão Nobre dos Paços do Concelho.

O Conselho Municipal para a Igualdade de Santa Cruz é um órgão consultivo aberto à sociedade civil, que visa promover uma abordagem para a igualdade e não discriminação em função da “ascendência, sexo, raça ou origem etnia, língua, território de origem, religião ou crença, convicções políticas ou ideológicas, idade e identidade de género” em todas as políticas do Município e ainda, avalia as políticas públicas municipais de promoção da igualdade e combate à discriminação.

Tem como princípios a dignidade da pessoa humana, da universalidade e da igualdade.

Compete ao conselho entre emitir pareceres sobre as políticas municipais sobre os direitos de cidadania, igualdade de género e não discriminação; pronunciar-se sobre projectos e iniciativas municipais ou outras susceptíveis de constituírem acções discriminatória, directas ou indirectas, ou que violem os direitos de cidadania, igualdade e não discriminação, a pedido da Câmara Municipal de Santa Cruz ou da Assembleia Municipal de Santa Cruz; entre outras competências.