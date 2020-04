Santa Cruz espera impacto de 1,2 milhões com a covid-19

A conta de gerência de 2019 foi aprovada, hoje, por unanimidade, na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, que decorreu, esta manhã, via Skype.

Um documento que já prevê um impacto de cerca de 1,2 milhões de euros na Conta de 2020 decorrente das medidas em curso no âmbito da pandemia da covid-19. O presidente Filipe Sousa destacou que este impacto está calculado por baixo e que se prende com as isenções dadas pela autarquia, água, estacionamentos, rendas sociais, rendas de espaços comerciais, e, ainda, quebras na receita, nomeadamente com a Eco-Taxa. Além disso, estão também contabilizadas as ajudas sociais que serão necessárias durante e no pós-pandemia.

De resto, o autarca sublinhou que a conta de 2019 é globalmente positiva, destacando a boa evolução da dívida. Neste domínio, referiu que a dívida global da Câmara era em 2014 de 30,3 milhões de euros, e que em 2019 desceu para 13,03 milhões de euros.

Da mesma forma, a dívida a fornecedores era em 2014 de 9 milhões, e actualmente não vai além dos 0,6 milhões, decorrentes de um contrato com a Electricidade da Madeira.

Aos restantes fornecedores a câmara está a pagar no prazo de 8 dias, quando em 2014 os pagamentos demoravam 1059 dias a serem realizados.