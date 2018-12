A propósito das declarações do vice-presidente do Governo Regional em relação à questão dos terrenos do parque industrial da Cancela, a Câmara Municipal de Santa Cruz diz que “Pedro Calado falta à verdade quando afirma que a autarquia tentou vender por três vezes o prédio que é legitimamente seu”.

“Mente também quando afirma que o tribunal já decidiu a titularidade do prédio em questão. O que o tribunal decidiu foi a uma providência cautelar que teve por objectivo travar a alienação, sendo que a acção principal ainda corre os seus trâmites na Justiça”, afirma em comunicado de imprensa enviado à redacção.

“O Dr. Pedro Calado sabe que a Câmara de Santa Cruz tem a titularidade daquele prédio e que manter o atua diferendo é impedir que o povo deste concelho beneficie daquilo que é seu por direito. Tanto sabe que marcou reuniões com a autarquia para resolver a questão”, acrescenta.

O que está em causa, continua a autarquia, “não é a Câmara querer fazer obra com o dinheiro dos outros, mas sim o Governo Regional alimentar negócios, sociedades e boys com terrenos que são propriedade do povo de Santa Cruz”. “Há que colocar a questão nos termos corretos: e aqui quem faz vista grossa com o que é dos outros não é a Câmara, mas sim o Governo”, sustenta.

Tendo isto em conta, reafirma que vai continuar do lado da população nesta luta, defendendo aquilo que pertence a Santa Cruz.

“Lamentamos que o Governo Regional, sustentado pelo PSD, continue a lesar os interesses deste concelho. Não bastou terem levado Santa Cruz à falência, querem agora continuar a banquetear-se com o que não é seu, mas da população”, realça, concluindo que irá continuar “a lutar por justiça e verdade, conscientes de que o povo deste concelho dará a resposta adequada já em 2019 aos que faltam à verdade e encenam negociações que verdadeiramente não querem resolver”.