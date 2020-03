Face ao estado de emergência decretado em todo o país, a Sociedade de Automóveis da Madeira (SAM) que opera entre o Funchal e várias localidades da zona Este da Madeira, nomeadamente, Caniço, Santa Cruz, Machico, Santo da Serra e Porto da Cruz, tem em vigor um plano de contingência de combate ao Covid-19.

Nesse sentido, a empresa refere ao DIÁRIO que foram suspensos todos os serviços de transporte de passageiros de aluguer e turismo.

No que toca à segurança dos motoristas que continuam no activo, foram criadas “bolsas de motoristas e autocarros em sistema de reserva para eventual substituição em caso de contaminação ou infecção”, assim como “fornecimento de kit’s de protecção, emergência e higienização a todos os motoristas e restante pessoal em actividade”.

A empresa reforçou a limpeza, higienização e desinfecção bacteriana de todas as viaturas, com aplicação diária, assim como um “tratamento específico antiviral a todas as viaturas e a criação de turnos na área de manutenção com separação de equipas operacionais de forma a minimizar riscos de contágio”.

Foi ainda aplicado o sistema de teletrabalho aos colaboradores da área administrativa e planeamento, e reduzida a lotação das viaturas e os números de viagens, assim como o período de atendimento ao público para prevenir a exposição ao risco de contágio.

A Empresa promete manter-se atenta às constantes alterações que se tem vindo a verificar, no sentido de “ajustar qualquer medida que se venha a revelar necessária”.