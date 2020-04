Salários dos trabalhadores fechados na cerca sanitária estão assegurados a 100%

O pagamento de salários está garantido a 100% para todos os trabalhadores da freguesia de Câmara de Lobos que desde as 00h00 de domingo e durante os próximos 14 dias estão confinados à cerca sanitária que foi decretada pelo presidente do Governo Regional, para combater as cadeias de transmissão de covid-19.

A garantia foi dada pela presidente do conselho directo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, em declarações à RTP-M. Estão cobertos não só os trabalhadores da função pública como também os do sector privado e trabalhadores independentes, num total estimado na ordem dos mil.