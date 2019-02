Sala pequena para receber social-democratas

O auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos está a ser pequeno para a afluência dos social-democratas que estão reunidos em Conselho Regional. O primeiro depois do Congresso realizado no final de Janeiro e consagrou Miguel Albuquerque como líder do PSD-M, que já falou aos militantes, alguns de pé por falta de lugar na plateia.

É quase certo que os social-democratas deverão atacar e condenar a estratégia de António Costa, mas é previsível que as críticas se estendam ao Presidente da República, uma posição que não seria nova, uma vez que Miguel Albuquerque já deu sinais de estar desagradado com a passividade de Marcelo Rebelo de Sousa que já deveria ter recriminado a estratégia político-partidária socialista.

Seja como for, na frente da plateia pode ver-se a presença de Pedro Ramos, Miguel de Sousa, Guilherme Silva ou Cláudia Monteiro de Aguiar, estes últimos, figuras que foram sendo apontadas como possíveis eurocandidatos, sendo quase certo que a escolha de Albuquerque penderá para a ainda eurodeputada. A ver vamos se o presidente da Comissão Política anuncia o seu nome.