Saiba o que consta da agenda deste sábado

III Convenção dos Estados Gerais do PS-Madeira

Este sábado, realiza-se a III Convenção dos Estados Gerais do Partido Socialista-Madeira. O evento terá lugar no Hotel Pestana Casino Park, a partir das 10 horas, e será centrado no debate das temáticas da ‘Gestão de Água e Resíduos’, bem como da ‘Cultura’. A iniciativa contará com a participação de diversos oradores especialistas convidados, que irão dar o seu contributo sobre as áreas em debate.

Cerimónia do Dia do Combatente

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participam, pelas 10h30, na vila de São Vicente, junto ao Monumento em honra e memória dos Combatentes, às cerimónias do Dia do Combatente, Evocação do Centenário da Participação Portuguesa na Grande Guerra e o 101º. Aniversário da Batalha de La-Lys.

‘Jornalismo fora dos grandes centros”

O sindicado dos Jornalistas – Direcção Regional da Madeira promovem este sábado, entre as 9h e as 18 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, uma conferência/ debate intitulado ‘Jornalismo fora dos grandes centros”.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, às 17h15, na sessão de encerramento.

‘Roteiro de Animação’

SÁBADO

O compositor Pedro Macedo Camacho dá um workshop ‘Composição & Film Scoring’, pelas 10 horas, no Estúdio 21.

XIV Feira Regional da Cana de Açúcar e seus derivados, na Ponta do Sol. Este é um evento que procura promover o trabalho dos agricultores e da comunidade envolvida nesta área.

Escritor Raul Minh’alma apresenta livro, às 17 horas, na Fnac Madeira.

Visita de encerramento à exposição ‘Contra Luz dos Palcos’ de Júlio Silva Castro, às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O Coro Juvenil da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) dá concerto na Sé, pelas 18h30, no âmbito dos 28 anos desta formação artística.

A fadista Susana Andrade dá concerto, pelas 19h30, no espaço Saudade Madeira, na Rua João Gago, nº. 2, Funchal.

Noite de Fados no Snack-Bar Santa Luzia, pelas 20 horas.

O Porto de Abrigo e a AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam concerto de Rui Fernandes, a partir das 20 horas.

Akoustic Junkies regressam ao Largo do Socorro, para um concerto pelas 21 horas, no Barreirinha Bar Café (BBC). Apresentando-se na versão mais eléctrica onde, para além de um set com músicas de Alice in Chains, Franz Ferdinand, Nirvana, Offspring, Pearl Jam, Soundgarden, The Doors, entre outros, os Akoustic Junkies vão desvendar já um dos temas originais que se preparam para lançar em breve.

Concerto da banda Nuno & The End, pelas 21 horas, no Castanheiro Boutique Hotel. Em palco estarão Nuno Filipe (piano), Jorge Garrelhas (guitarras), Ricardo Dias (baixo) e Luís Barreto (bateria e ‘backing tracks’). Bilhete custa 10 euros.

O Si que Brade da DSEAM junta-se em palco com um dos projectos escolares com relevante actividade musical, ‘Charamelas’ da EBI/PE/Creche Engenheiro Luís Santos Costa, orientado pelo professor Daniel Jesus. O concerto interactivo realiza-se pelas 21 horas, no Fórum Machico.

A Cantina El Mexicano acolhe a festa do aniversário do grupo Triova Voices, que contará, além do concerto deste trio venezuelano, com as actuações de Pedro Garcia, Ricardo Thompson, Winston, Jony Madeira e Sandy Nascimento. A festa prossegue pela noite com a música seleccionada pelo DJ Alvarez.

‘Celebrating Life’, no Living Room, com o DJ Mastergroove (Renato Jesus).

Roni De Melo e Banda actuam na discoteca Babel Diskool, na Cancela.

A discoteca Copacabana propõe, a partir das 23 horas, a festa ‘Hits Don’t Lie’, com o DJ Luís Gonçalves. Já no Garden há a apresentação do disco ‘Out of the Blue’, com os DJs Michael C, Li-Polymer e Nelson Caires.

Aproveitando o início das férias escolares, o clube Vespas propõe a festa ‘Spring Break’ com os DJs Oxy e Raffz. Já o Jam terá a festa ‘Top of the Pops’ e o Marginal contará com as batidas seleccionadas por Jay Câmara.