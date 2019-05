Saiba o que consta da agenda deste sábado

Encerramento do projecto: ‘Um dia pela vida’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 10h30, na Frente Mar do Porto Moniz, onde terá lugar uma missa campal presidida por D. Nuno Brás, no âmbito do encerramento do projecto: ‘Um dia Pela Vida’.

Às 11h45 tem início a cerimónia de encerramento do referido projecto, organizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, inserido no programa internacional, promovido pela ‘American Cancer Society’.

‘Roteiro de Animação’

SÁBADO

Prova de vinhos

Prova de vinhos d’A Loja do Vinho, às 16 horas, com 200 vinhos em prova de 13 países. Haverá oito provas privadas com limite de lugares. O evento acontece todos os anos na Blandy’s Wine Lodge e o intuito é dar a conhecer os vinhos da loja numa tarde descontraída.

Dia da Criança com a ‘Banda do Panda’

‘Concerto da Banda do Panda’ pelas 17 horas, no Parque de Santa Catarina. O evento do DIÁRIO de Notícias conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, assinalando da melhor maneira o Dia Mundial da Criança. As entradas são livres, sendo que as portas abrem às 15 horas, com uma série de actividades para os mais novos, entre insufláveis, pinturas faciais, entre outras.

Feira do Livro

Pelas 18 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe o Concerto Comemorativo da 45.ª Feira do Livro do Funchal/Dia da Criança, com a Orquestra Clássica da Madeira (Ciclo Jovens Solistas) O maestro convidado é Jan Wierzba e a solista Veronika Taraban.

‘Wax On Wax Off’

Diogo Freitas estará no BBC com a sua rubrica ‘Wax On Wax Off’, a partir das 18h30.

‘Screenings Funchal’

Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a exibição de ‘A Violação de Recy Taylor’.

Festival Aqui Acolá

Continua o Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol. Além de uma conversa sobre banda desenhada e as actuações musicais dos Divinus Trio, Quarteto 291 e da DJ Sarah Linhares e ainda da apresentação da peça ‘Um Homem Só’, pela ATEF, no ‘John dos Passos’, o destaque da noite vai para o concerto de Mayra Andrade, na Avenida 1º de Maio, pelas 22 horas.

Festival da Poncha

Segunda e última noite do Festival da Poncha, junto à Venda Velha, com actuação da mediática humorista Marcela Tavares, cujos vídeos, sempre divertidos, educativos, mordazes e diferentes, já foram vistos mais de 500 milhões de vezes.

Concerto ao som do piano

No palco do Scat juntam-se Miguel Pires Trio e o pianista alemão Christoph Adams para um concerto que traz música do Brasil. Na bateria estará Lino Ornelas, no contrabaixo Ricardo Dias, ao piano Christoph Adams e na voz Miguel Pires.

El Mexicano com noite latina

A Cantina El Mexicano acolhe uma noite latina com as actuações dos cantores Winston e Ricardo Thompson, seguindo-se a selecção musical do DJ Juan Carlos.

‘All night’

Copacabana acolhe a estreia na Madeira do evento ‘Swag On’, com Van Breda, DJ e mentor do projecto, que volta a pisar a cabina da discoteca do Casino, depois de se ter estreado também no Copacabana em 2017. A noite irá contar ainda com o convidado especial, o DJ Circa Papi. Já no Garden actuará Jay Camara.

A festa do Jam no clube Vespas’, com Ricardo Campos e Maurílio Freitas (Jam estará fechado). No Marginal actua o DJ Li-Polymer.