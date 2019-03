Saiba o que consta da agenda deste sábado

Festa dos Dadores de Sangue

Este Sábado acontece a Festa dos Dadores de Sangue, que decorre, pelas 16h30, no hotel Vidamar, no Funchal, numa organização do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM.

Na ocasião serão entregues as medalhas douradas e distinções aos dadores que já deram sangue 100 ou mais vezes (são três).

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará presente na celebração.

Recuperação e restauro do Convento de Santa Clara

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente este sábado, pelas 12 horas, na sala de exposições da Casa-Museu Frederico de Freitas, onde serão apresentadas as intervenções a realizar, quer no património imóvel, quer móvel, no âmbito do Projecto de Recuperação e Restauro do Convento de Santa Clara.

‘Lugares Pioneiros’

Segundo e último dia do Congresso Internacional ‘Lugares Pioneiros’, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir das 9 horas.

Encerramento do congresso ‘Lugares Pioneiros’

Sessão de encerramento do Congresso Internacional ‘Lugares Pioneiros’, uma organização da Câmara Municipal do Funchal e da Câmara Municipal de Machico, a decorrer, pelas 19 horas, Teatro Municipal Baltazar Dia.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estarão presentes na ocasião.

‘Hora do Planeta’

O Município de Machico celebra, este sábado, a partir das 20h até as 00h, a ‘Hora do Planeta’, uma iniciativa que tem como objectivo a consciencialização individual e colectiva para as questões ambientais.

Durante esse período de tempo haverá diversas actividades, como: uma ‘marca da luz’, performances artísticas, música, teatro e dança. Num evento aperto a toda a população.

‘Roteiro de Animação’

SÁBADO

Às 18h30 estreia uma nova rubrica musical no Largo do Socorro, ‘Árvore da Música’. Fábio Pereira (Li-Polymer) é o mentor deste conceito onde destaca o exacto sítio onde se costuma ouvir e assistir aos ‘DJ sets’ no BBC. Para o primeiro ‘capítulo’ o convidado é o DJ Ivanhelio.

Música ao vivo no GRAND CAFÉ Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Espectáculo de fado, pelas 20 horas, no Restaurante Abrigo do Poiso.

Corrida Nocturna da Hora do Planeta, a partir das 20h30, nas ruas do Funchal.

O filme ‘O Homem Pikante - Diálogos com Pimenta’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal. Edgar Pêra, o realizador, vai estar presente para uma sessão de perguntas e respostas.

Pelas 20h30 há o concerto dos Akoustic Junkies, no pontão 2 do Cais da Ribeira, encerrando o ciclo ‘Sunset Cais’ do mês de Março e será em formato 100% acústico, aderindo deste modo à ‘Hora do Planeta’, sem electricidade. A banda apresentará sons originais e covers alternativos em estilo pop/rock.

O humorista Guilherme Duarte traz o seu novo espectáculo de ‘stand-up comedy’ intitulado ‘Só de Passagem’, para ver no Centro de Congressos a partir das 21 horas.

Tributo Bossa Nova, no Pestana CR7 Funchal, com selecção musical de Hernandez. A entrada é gratuita.

O Scat, no passeio marítimo do Lido, acolhe o concerto do Jorge Borges 5teto, que apresentará, às 23 horas, um tributo ao compositor e pianista de jazz Thelonious Monk.

Baile de Finalistas 18/19 do Porto Santo, no Vila Baleira Resort, com os DJs Oxy e Nani.

Os DJs Daniele Aprile e Mario Roberti formam a dupla internacional Fideles, em estreia no clube Vespas, na Avenida Sá Carneiro.

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘One Night At The Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Kiko.