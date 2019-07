Saiba o que consta da agenda deste sábado

Inauguração da sede de campanha do PS-M

O Partido Socialista-Madeira inaugura a sua sede de campanha para as Eleições Legislativas Regionais, este sábado, pelas 11 horas. O espaço fica situado na rua 31 de janeiro, n.º 41, sendo que a inauguração contará com a presença do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo.

Apresentação do plantel Marítimo

Cerimónia de apresentação oficial das equipas do Marítimo para a época 2019/2020, no Estádio do Marítimo, pelas 18h30.

‘Roteiro de Animação’

‘Rooftop Party’, no Pestana CR7 Funchal, a partir das 15h30.

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, vai estar na Fnac Madeira, para apresentar, às 15h30, o livro ‘Arco da Calheta, Património Religioso e alguns Aspectos do Quotidiano’, da autoria de Paulo Ladeira.

Segunda edição da Festa Luso-Venezuelana, na Junta de Freguesia de São Martinho, a partir das 17 horas, com entrada livre, numa iniciativa da Junta de Freguesia local e da VENECOM - Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira. Actuam Miro Freitas, Yosi Pinto (na foto), Triova Voices e Winston, contando ainda com a presença do DJ da organização Mosquito Rumbero.

Festa do Santíssimo Sacramento, no Caniço, com animação musical e comes e bebes.

Festa de Santa Ana e São Joaquim no Estreito de Câmara de Lobos, com música e gastronomia.

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

A fadista Susana Andrade volta ao espaço Saudade Madeira para protagonizar a Noite de Fado de Verão, a partir das 19h30.

Prova de Vinhos ‘Pouca Roupa’, com a presença do enólogo criador João Maria Ramos, no Mercado das Tapas, junto ao Mercado dos Lavradores. Há actuação do DJ Rodrigo Portugal. A seguir há jantar vínico a partir das 20h30.

Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a exibição de ‘High Life’.

Segundo dia da Semana Gastronómica de Machico, com vários atractivos: TUMa (18 horas); João Luís Mendonça (19 horas); Cantares da Ribeira (19h45); Prestige Dance (20h45); Vânia Fernandes & Lado Luso (21h45); Live Brisk Band (23 horas); e DJ Oxy (00h15).

Mais um dia de intensa animação na Semana do Mar no Porto Moniz, com vários pontos fortes: há Jogos do Mar; actuação de Beatriz Silva; concerto de Mariza (22h45); e o DJ internacional Junior Jack que se apresenta através do Grupo Café do Teatro. A Semana do Mar termina no domingo, sendo o ponto alto o concerto dos Calema (21 horas).

The Grumpies, banda de pop rock em versão trio, apresenta uma selecção de covers numa actuação acústica, pelas 21 horas, no Capoeira Bar, no Caniço.

O Barreirinha Bar Café monta o palco no Largo do Socorro para um concerto especial, a partir das 21h30: os Forgotten Roads vão apresentar o seu rock biodinâmico e prometem uma noite bem animada.

A Cantina El Mexicano acolhe uma noite especial de karaoke, com presença do DJ convidado Dix. O destaque gastronómico vai para as sardinhas do Algarve, além de iguarias sul-americanas.

O DJ Sil vai estar na cabina de som da discoteca Copacabana. Já no Garden há Poison Oasis.

A discoteca Jam vai fazer festa ao clube Vespas, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o clube Marginal abre em formato ‘Late Night’, a partir das 2h50, com o DJ Jay Câmara.