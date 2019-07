Saiba o que consta da agenda deste sábado

Conselho Regional do PSD

O Conselho Regional do PSD/Madeira reúne-se este sábado, a partir das 10 horas, no Madeira Tecnopólo. As declarações à comunicação social estão previstas para as 12h30.

Jornadas Técnicas sobre Produção de Banana

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos estará presente este sábado, pelas 9h30, na abertura das jornadas Técnicas sobre Produção de Banana, a ter lugar no auditório John dos Passos, na Ponta de Sol.

Rally Histórico

Decorre este sábado, entre as 10h30 e as 18h30, o Rally Histórico - Volta à Ilha.

‘Poesia Mágica’

Lançamento do livro ‘Poesia Mágica’, pelas 15 horas, no Centro Comercial La Vie, no Funchal.

Torneio Intermunicípios

Finais do Torneio Intermunicípios a partir das 14 horas, no Campo Municipal da Ribeira Brava.

‘Festa Branca’

Pelas 19h30 há ‘Festa Branca’ no Belmond Reid’s Palace - Pool Terrace.

‘Cinemar 2019’

Última sessão do ciclo de cinema ‘Cinemar 2019’, pelas 21 horas, no jardim do Museu da Baleia da Madeira – Caniçal.