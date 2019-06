Saiba o que consta da agenda deste sábado

Concerto de Sara Tavares

‘NOS Apresenta Sara Tavares’ em concerto, pelas 21h30, na Praia do Calhau, em frente ao hotel Savoy Saccharum. Trata-se de um evento que conta ainda com a actuação de Senza e de Michael Yang.

Casting para entrar em filme

Primeiro ‘casting’ do filme ‘Posso Olhar Por Ti’, uma produção da Escola de Dança do Funchal - Associação Cultural e Realização de Francisco Lobo Faria. A selecção decorrerá no La Vie - Shopping Center, entre as 9 horas e as 18h30.

Evento ‘sunset’

DJ Oxy estará no Cais da Ribeira para animar um evento ‘sunset’, a partir das 17 horas.

Concerto OCM

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com o maestro convidado Cesário Costa e o solista convidado Pedro Meireles.

Concurso de talentos no La Vie

Primeira final do concurso de talentos ‘Mostra o que vales’, às 19 horas, no centro comercial La Vie, no Funchal.

Espectáculo ‘Songs Of Fire’

Pelas 19h30, o Restaurante Bahia sugere o espectáculo ‘Songs Of Fire’, com a Orquestra de Salão Imperatriz Sissi, cantores convidados e bailarinos. Depois, os clientes são convidados a subir ao terraço do Casino para assistir ao fogo-de-artifício do Festival do Atlântico.

Sobe ao palco ‘Frei Luís de Sousa’

Peça ‘Frei Luís de Sousa’, de Almeida Garrett, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, pelas 21 horas, no âmbito da Rede Eunice.

‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS

Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a exibição de ‘Árctico’.

Concerto de jazz rock instrumental

Jonas Anjo Trio estreia-se no Largo do Socorro com o seu jazz rock instrumental. O concerto começa às 21 horas.

Música brasileira no El Mexicano

O músico e cantor brasileiro Carlos Kanto vem à Madeira dar concerto na Cantina El Mexicano, no Centromar. Antes há uma noite de iguarias sul-americanas.

Festival do Atlântico 2019

Segundo espectáculo pirotécnico integrado no Festival do Atlântico 2019, na baía do Funchal, a partir das 22h30.

‘Back to back’ no Mini Eco Bar

Mini Eco Bar sugere um ‘back to back’ com a selecção musical de Rodrigo Portugal e Vítor Batista.

Sugestões para prolongar a sua noite

A discoteca Copacabana propõe mais uma noite com o DJ Luís Gonçalves. O grande destaque da noite vai para a actuação da dupla de DJs italianos Pôngo (live act), no âmbito da festa ‘Coral Electronic Motion.

Festa do Jam no clube Vespas, com Ricardo Campos e Maurílio Freitas (Jam estará fechado). O Clube Marginal, em formato ‘Late Night’ (abre às 2h50), contará com as escolhas do DJ Nelson Caires.